Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Stallo Fiorentina-Pioli, esonero da non escludere. Frenata su Galloppa

esclusive

VN – Stallo Fiorentina-Pioli, esonero da non escludere. Frenata su Galloppa

Pioli Ferrari
Pioli-Fiorentina, la ricostruzione
Redazione VN

La situazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli è in fase di stallo. Niente è cambiato da ieri sera, con l'allenatore viola che non ha intenzione di fare un passo indietro. La società sta trattando, cercando la soluzione migliore, ma non tramonta l'ipotesi dell'esonero in caso di mancato accordo tra le parti.

La Fiorentina si allena questo pomeriggio e a oggi la possibilità di vedere Galloppa come allenatore a interim sembra aver subito una brusca frenata. Ancora è tutto da decidere. Situazione in continuo aggiornamento.

Leggi anche
Chi sarà il nuovo direttore sportivo viola? Da Giuntoli a Sabatini, tutti i nomi liberi
Fortini o Parisi? Con questo Gosens il Lecce è più di un’occasione

© RIPRODUZIONE RISERVATA