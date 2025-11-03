VN – Stallo Fiorentina-Pioli, esonero da non escludere. Frenata su Galloppa

La situazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli è in fase di stallo. Niente è cambiato da ieri sera, con l'allenatore viola che non ha intenzione di fare un passo indietro. La società sta trattando, cercando la soluzione migliore, ma non tramonta l'ipotesi dell'esonero in caso di mancato accordo tra le parti.