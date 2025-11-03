La situazione tra la Fiorentina e Stefano Pioli è in fase di stallo. Niente è cambiato da ieri sera, con l'allenatore viola che non ha intenzione di fare un passo indietro. La società sta trattando, cercando la soluzione migliore, ma non tramonta l'ipotesi dell'esonero in caso di mancato accordo tra le parti.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive VN – Stallo Fiorentina-Pioli, esonero da non escludere. Frenata su Galloppa
esclusive
VN – Stallo Fiorentina-Pioli, esonero da non escludere. Frenata su Galloppa
Pioli-Fiorentina, la ricostruzione
La Fiorentina si allena questo pomeriggio e a oggi la possibilità di vedere Galloppa come allenatore a interim sembra aver subito una brusca frenata. Ancora è tutto da decidere. Situazione in continuo aggiornamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA