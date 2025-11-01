Chi sarà il nuovo direttore sportivo viola? Da Giuntoli a Sabatini, tutti i nomi liberi

L'addio di Daniele Pradèha sorpreso un po' tutti, soprattutto per il momento in cui è arrivato. Adesso, in casa Fiorentina ci sarà da capire che tipo di scelte verranno fatte a livello dirigenziale: verrà dato il ruolo di direttore sportivo a Roberto Goretti, attualmente direttore tecnico e fatto salire di ruolo qualcun altro già presente in società per prendere il suo posto? Oppure si punterà su un profilo di livello per dare una scossa importante? Ci sarà molto da capire in questo momento, in modo da arrivare pronti al mercato di gennaio. Tra i nomi disponibili, di direttore sportivi con esperienze passate in Serie A, ce ne sono diversi: da quelli di maggior rilievo fino a quelli di grande esperienza. Andiamo ad analizzarli...