UFFICIALE – La Fiorentina annuncia: risolto il contratto con Daniele Pradè

ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità.
La notizia arriva alla vigilia della partita col Lecce: Daniele Pradè non è più il Ds della Fiorentina
Questo il comunicato apparso sul canale ufficiale della Fiorentina, in cui si dà conto della separazione tra l'ormai ex Direttore sportivo e la società gigliata.
"A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.
