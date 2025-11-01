FOTO – La Fiesole non risparmia nessuno: “Andate a c***re, dal primo all’ultimo”

Viola News
I tifosi della Fiorentina se la prendono con tutti: dal primo all'ultimo, anche Commisso nel mirino della Curva Fiesole
I tifosi della Fiorentina hanno scelto di farsi sentire con una rumorosa presa di posizione, per ora sotto forma di numerosi striscioni appesi nella notte. In vista della delicatissima sfida contro il Leccesono molti i messaggi firmati Curva Fiesole. Uno in particolare, in zona stadio, è destinato a far discutere. Lo striscione, molto duro, non risparmia nessuno... A cominciare dal proprietario, Rocco Commisso.

Piuttosto eloquente il testo: "Andate tutti a c****re, da Rocco all'ultimo, Comune compreso".

