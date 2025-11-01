VIOLA NEWS news viola ultime notizie FOTO – Gli striscioni: “La pazienza sta per finire”, “Vergogna di questa città”

FOTO – Gli striscioni: “La pazienza sta per finire”, “Vergogna di questa città”

Tifosi
Il monito dei tifosi viola la cui misura è ormai quasi colma
Redazione VN

I tifosi della Fiorentina si fanno sentire in vista della delicatissima sfida contro il Lecce di domani. Nella notte sono infatti apparsi degli striscioni firmati Curva Fiesole che recitano i seguenti testi: "Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo sta per scadere".

"Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare"

"Squadra, allenatore e società, siete la vergogna di questa città".

Ecco di seguito le foto.

tifosi fiorentina

