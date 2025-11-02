Fortini o Parisi? Con questo Gosens il Lecce è più di un’occasione

Fiorentina-Lecce la scorsa stagione è stata uno spartiacque decisivo. Proprio contro i salentini Raffaele Palladino varò in maniera definitiva il 3-5-2, che ha sostanzialmente accompagnato la viola anche nella gestione di Stefano Pioli. Una gara che è stata decisa da un colpo di testa di Robin Gosens, un gol dei suoi. Il tedesco però oggi non ci sarà, per un infortunio. Ma l'ex Atalanta sta vivendo un momento complesso, lontano parente del leader decisivo visto lo scorso anno a Firenze. E così oggi per uno tra Niccolò Fortini e Fabiano Parisi, non sarà solo un'opportunità per mettersi in mostra, ma qualcosa di più.