Fiorentina-Lecce la scorsa stagione è stata uno spartiacque decisivo. Proprio contro i salentini Raffaele Palladino varò in maniera definitiva il 3-5-2, che ha sostanzialmente accompagnato la viola anche nella gestione di Stefano Pioli. Una gara che è stata decisa da un colpo di testa di Robin Gosens, un gol dei suoi. Il tedesco però oggi non ci sarà, per un infortunio. Ma l'ex Atalanta sta vivendo un momento complesso, lontano parente del leader decisivo visto lo scorso anno a Firenze. E così oggi per uno tra Niccolò Fortini e Fabiano Parisi, non sarà solo un'opportunità per mettersi in mostra, ma qualcosa di più.
Fortini o Parisi? Con questo Gosens il Lecce è più di un’occasione
In questo momento è l'ex Juve Stabia ad essere favorito sulla sinistra. In questo inizio di stagione disastrato per la Fiorentina, il classe 2006 è sembrato uno dei pochissimi sprazzi di luce. La sua personalità palla al piede, unita ad un fisico perfetto per interpretare il ruolo di esterno in modo moderno, gli sta garantendo minuti. In una Fiorentina nella qual pochissimi giocatori saltano l'uomo, Fortini si distingue, ed in Conference ha confezionato anche il suo primo assist. Discorso diverso per Fabiano Parisi, che non riesce ad uscire dalla spirale negativa che lo accompagna dal suo arrivo a Firenze. Troppi errori in fase difensivi, ma oggi Pioli comunque pensa anche a lui sulla sinistra, dato che rispetto a Fortini è un mancino naturale. Ogni occasione per un giovane come Fortini, ed una riserva come Parisi, va sfruttata. Il rendimento di Gosens però potrebbe aprire spiragli inattesi sulla fascia sinistra. Proprio per questo oggi Pioli avrà un occhio di riguardo per quella zona di campo.
