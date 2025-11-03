Moretto a sorpresa: “Pioli potrebbe esserci col Mainz. Il gruppo vuole un cambio”

Non sembra sbloccarsi la situazione legata a Stefano Pioli. Il tecnico ha deciso di non rassegnare le proprie dimissioni, e questo sta portando la Fiorentina a trattare con l'ex Milan la fine del rapporto. Una fine che ancora non c'è, visto che le parti non trovano l'accordo economico. Secondo Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la Fiorentina credeva che Pioli facesse un passo indietro e si dimettesse nell'immediato post-Lecce.