Moretto a sorpresa: “Pioli potrebbe esserci col Mainz. Il gruppo vuole un cambio”

Non sembra sbloccarsi la situazione legata a Stefano Pioli. Il tecnico ha deciso di non rassegnare le proprie dimissioni, e questo sta portando la Fiorentina a trattare con l'ex Milan la fine del rapporto. Una fine che ancora non c'è, visto che le parti non trovano l'accordo economico. Secondo Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la Fiorentina credeva che Pioli facesse un passo indietro e si dimettesse nell'immediato post-Lecce.
Matteo Moretto ipotizza uno scenario paradossale. Stefano Pioli potrebbe rimanere in panchina, almeno per la gara contro il Mainz
La possibile permanenza—
Pioli ha un contratto di 3 anni, a 3 milioni di euro a stagione. Secondo Moretto una parte del gruppo spingerebbe per un possibile cambio, per dare una svolta alla stagione. Pioli crede di poter ribaltare la situazione. Per adesso Galloppa è in stand-by, mentre le quotazioni di Vanoli non decollano. Per questo Pioli potrebbe addirittura rimanere in panchina contro il Mainz, nella gara di Conference. Tutto in attesa di un possibile cambio prima di Genoa-Fiorentina.
