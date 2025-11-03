“Ti aspettiamo al Viola Park”: profilo IG di Palladino invaso dal tifo viola

"Ti aspettiamo al Viola Park, quello è il tuo posto" recitano uno dei tanti commenti sotto all'ultimo post social di Raffaele Palladino. Il tifo viola sembra aver scelto a chi affidare la panchina della Fiorentina per il post Pioli .

Sarebbe un clamoroso ritorno quello dell'ex tecnico del Monza, soprattutto visto come è andato in scena l'addio. La conferenza stampa di Commisso che lo definisce "come un figlio" e le dimissioni dell'allenatore il giorno seguente.