VIOLA NEWS social Commisso jr su Pradè: “Grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina”

Commisso jr su Pradè: “Grazie per quello che hai fatto per la Fiorentina”

Le parole del figlio di Rocco, Joseph Commisso, sull’addio ufficiale del direttore sportivo viola Daniele Pradè
Il figlio di Rocco Commisso, Joseph, ha commentato così l'addio del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, su Instagram:

Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto per la Fiorentina con passione e onorabilità. Questa è la mia prima foto con te, scattata nello stesso mese in cui la nostra famiglia ha acquistato la società. Un ricordo che porterò sempre con me. Ti auguro il meglio per te e per la tua famiglia. Giuseppe

