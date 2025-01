Violanews torna su YouTube: tanti video storici e recenti. Veniteci a trovare

Dopo qualche anno di assenza abbiamo deciso di proporre i nostri video non solo direttamente sul nostro sito ma anche sul nostro canale YouTube, attivo da diversi anni con la pausa che abbiamo già menzionato. Sul nostro canale troverete anche tanti ricordi della Fiorentina nell'Europa che conta come il video che riproponiamo qui sotto, ma d'ora in avanti anche la stretta attualità viola. Come fare per trovarci e magari mettere il nostro canale fra i vostri preferiti? Entrando sulla nota piattaforma basta cercare VIOLANEWS e troverete video tanto storici, come recentissimi.