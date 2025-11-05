Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore Paolo Vanoli non sarebbe solo balzato in pole position per la panchina viola, ma sarebbe già vicinissimo all'accordo col club viola. Trattative positive tra Fiorentina e l'agente del tecnico. Prima servirà risolvere il contratto che lo lega al Torino.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Vanoli-Fiorentina, accordo in chiusura. Domani staff già a Firenze
news viola
Vanoli-Fiorentina, accordo in chiusura. Domani staff già a Firenze
L'ex tecnico del Torino starebbe sovvertendo le gerarchie diventando dunque il principale candidato alla panchina della Fiorentina
Alredo Pedullà, in seconda battuta, annuncia che già nella giornata di domani è atteso lo staff di Vanoli a Firenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA