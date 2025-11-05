Vanoli-Fiorentina, accordo in chiusura. Domani staff già a Firenze

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, la Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nelle ultime ore Paolo Vanoli non sarebbe solo balzato in pole position per la panchina viola, ma sarebbe già vicinissimo all'accordo col club viola. Trattative positive tra Fiorentina e l'agente del tecnico. Prima servirà risolvere il contratto che lo lega al Torino.