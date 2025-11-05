Fiorentina, i convocati per il Mainz: assenze confermate per Galloppa

Dopo l'esonero di Stefano Pioli e la promozione di Daniele Galloppa come tecnico della prima squadra ad interim, la Fiorentina domani è attesa a Magonza per la terza giornata della Conference League. Daniele Galloppa ha stilato le prime convocazioni senza grosse sorprese: due assenze confermate, quella di Gosens per infortunio e quella di Gudmundsson per il processo in Islanda. Ancora out Lamptey e Kouamé, così come Kospo impegnato in Youth League. Di seguito la lista: