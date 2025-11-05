UFFICIALE – Promozione per Goretti. E’ il nuovo direttore sportivo viola

Per le prossime gare la panchina della Fiorentina sarà affidata a Daniele Galloppa e in attesa di sciogliere tutti i nodi sul futuro tecnico viola, il club aveva ancora da comunicare il successore di Daniele Pradé. Oggi quel ruolo è stato definitivamente occupato. Il club viola, con una noto sul proprio sito, ha ufficializzato la promozione di Roberto Goretti. Il classe 1976 è stato promosso da direttore tecnico a ds della Fiorentina. Ecco il comunicato:
Ufficiale il comunicato della Fiorentina: Roberto Goretti ottiene la promozione da direttore tecnico a direttore sportivo del club viola
ACF Fiorentina comunica che Roberto Goretti è il nuovo Direttore Sportivo del Club. Goretti, già Direttore Tecnico dalla stagione 2024/25, assume la responsabilità dell'area sportiva del Club Viola.
