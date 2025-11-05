UFFICIALE – Promozione per Goretti. E’ il nuovo direttore sportivo viola

Per le prossime gare la panchina della Fiorentina sarà affidata a Daniele Galloppa e in attesa di sciogliere tutti i nodi sul futuro tecnico viola, il club aveva ancora da comunicare il successore di Daniele Pradé. Oggi quel ruolo è stato definitivamente occupato. Il club viola, con una noto sul proprio sito, ha ufficializzato la promozione di Roberto Goretti. Il classe 1976 è stato promosso da direttore tecnico a ds della Fiorentina. Ecco il comunicato: