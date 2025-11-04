Tmw, primi contatti con Mancini. Anche l’ex ct in corsa per la panchina viola

Tra la possibilità che porta a Vanoli , il nome che torna in auge di Raffaele Palladino , le quotazioni in picchiata di D'Aversa e l'ipotesi Giampaolo , la certezza per le prossime due sfide porta a Daniele Galloppa . Il tecnico della Primavera sarà - almeno per ora - il "traghettatore" per le sfide contro Mainz e Genoa prima di lasciare (presumibilmente) spazio ad un nuovo allenatore.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sono attualmente in corso i primi contatti tra la Fiorentina e Roberto Mancini con l'ex ct che sarebbe entrato in lizza per la panchina viola. Il "Mancio" ha iniziato la sua carriera da allenatore proprio con la Fiorentina, nel 2001, quando vinse la Coppa Italia prima di lasciare nella stagione successiva per i gravi problemi economici della proprietà Cecchi Gori. Dopo mancato Mondiale con l'Italia e il tentativo di risollevare la Samp, il tecnico di Jesi è pronto adesso a ripartire.