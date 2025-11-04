Moretto rilancia: per il ruolo di ds resta in corsa anche Giuntoli

Ad oggi la soluzione interna al club viola è quella di continuare con Roberto Goretti che è stato confermato, ma occhio a quello che può succedere ai piani alti. L'ipotesi rilancio vagliata dal presidente Rocco Commisso è quella di costruire qualcosa di importante ripartendo da Cristiano Giuntoli. La mente del Carpi in Serie A, dello scudetto 2023 con il Napoli, dopo l'esperienza non felice alla Juventus è una possibilità da monitorare per quanto riguarda i piani tecnici del futuro viola.