Moretto rilancia: per il ruolo di ds resta in corsa anche Giuntoli

Per il futuro ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, l'idea di Commisso per rilanciare è quella di portare a Firenze Cristiano Giuntoli
Redazione VN

La Fiorentina vuole provare a ricostruirsi, dopo alcuni giorni di caos totale culminati con l'addio prima di Daniele Pradè e poi l'esonero di Stefano Pioli. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, potrebbero esserci novità nelle prossime settimane per quanto riguarda la poltrona di direttore sportivo.

Ad oggi la soluzione interna al club viola è quella di continuare con Roberto Goretti che è stato confermato, ma occhio a quello che può succedere ai piani alti. L'ipotesi rilancio vagliata dal presidente Rocco Commisso è quella di costruire qualcosa di importante ripartendo da Cristiano Giuntoli. La mente del Carpi in Serie A, dello scudetto 2023 con il Napoli, dopo l'esperienza non felice alla Juventus è una possibilità da monitorare per quanto riguarda i piani tecnici del futuro viola.

