La Fiorentina vuole provare a ricostruirsi, dopo alcuni giorni di caos totale culminati con l'addio prima di Daniele Pradè e poi l'esonero di Stefano Pioli. Come riporta l'esperto di mercato Matteo Moretto, potrebbero esserci novità nelle prossime settimane per quanto riguarda la poltrona di direttore sportivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Moretto rilancia: per il ruolo di ds resta in corsa anche Giuntoli
calciomercato
Moretto rilancia: per il ruolo di ds resta in corsa anche Giuntoli
Per il futuro ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, l'idea di Commisso per rilanciare è quella di portare a Firenze Cristiano Giuntoli
Ad oggi la soluzione interna al club viola è quella di continuare con Roberto Goretti che è stato confermato, ma occhio a quello che può succedere ai piani alti. L'ipotesi rilancio vagliata dal presidente Rocco Commisso è quella di costruire qualcosa di importante ripartendo da Cristiano Giuntoli. La mente del Carpi in Serie A, dello scudetto 2023 con il Napoli, dopo l'esperienza non felice alla Juventus è una possibilità da monitorare per quanto riguarda i piani tecnici del futuro viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA