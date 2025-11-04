La rabbia dei tifosi della Fiorentina si sfoga (anche) contro Stefano Pioli. Dopo le mancate dimissioni e l'esonero ufficializzato stamattina, fuori dallo stadio Artemio Franchi (dietro la Curva Fiesole) sono sputati due striscioni molto pesanti all'indirizzo dell'ormai ex allenatore viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS esclusive Spuntano due striscioni contro Pioli: “Traditore! Amor€ solo per i soldi”
news viola
Spuntano due striscioni contro Pioli: “Traditore! Amor€ solo per i soldi”
La Curva Fiesole si scaglia contro Stefano Pioli (foto Violanews)
Il primo recita: "Pioli non si giura finto amor€, traditore!". Mentre il secondo è "Pioli amor€ sì.. ma per la buonuscita!". Entrambi sono firmati "Curva Fiesole 1926).
Insomma il tifo viola si aspettava un addio diverso da parte di Pioli, il cui legame con Firenze e la Fiorentina rischia di essere messo in discussione. Ecco le due foto Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA