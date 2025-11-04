VN – Non solo Mainz: Galloppa sarà in panchina anche contro il Genoa

La Fiorentina prende ancora tempo. Dopo i contatti con D'Aversa e Vanoli, la società non ha ancora affondato il colpo. L'unica decisione, al momento, è stata quella di affidare la panchina ad interim a Daniele Galloppa . L'allenatore della Primavera guiderà dunque la prima squadra nella trasferta di Conference a Magonza. COME GIOCA GALLOPPA?

Ma non solo: secondo quanto abbiamo appreso, è praticamente certo che ci sarà lui in panchina anche per Genoa-Fiorentina, gara in programma domenica alle 15 a Marassi. Uno snodo delicatissimo per il momento e per la classifica. Soltanto dopo queste due partite - e con la successiva sosta all'orizzonte - la società deciderà a chi affidare il ruolo di allenatore per il resto della stagione.