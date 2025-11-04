Era già emersa come informazione, dopo che a Galloppa era stata affidata la prima squadra, ma adesso è ufficiale: Marco Capparella sarà l'allenatore della Fiorentina Primavera per la sfida di mercoledì in Youth League. Di seguito il comunicato:
Fiorentina, è ufficiale: con la Primavera in Youth League salirà Capparella
La Fiorentina ha ufficializzato che Marco Capparella, allenatore dell'U18, salirà in Primavera per la gara in Youth League
ACF Fiorentina comunica che, in occasione della partita di ritorno di UEFA Youth League contro il Legia Varsavia, in programma mercoledì 5 novembre, la guida tecnica della Fiorentina Primavera sarà affidata a Mister Marco Capparella e al suo staff.
