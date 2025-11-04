Daniele Galloppa, con la Fiorentina a Mainz: il motivo e come gioca

L'allenatore della Primavera della Fiorentina, Daniele Galloppa , è stato nominato dal club viola come tecnico ad interim per sostituire l'esonerato Stefano Pioli, in attesa che venga scelto il vero successore. Il giovane allenatore, nella mattinata di oggi ha svolto il classico allenamento con i suoi ragazzi e nel pomeriggio si unirà alla prima squadra, con la quale partirà anche per la Germania in vista della sfida di giovedì contro il Mainz.

Come gioca Galloppa?

Il giovane tecnico, reduce fino a questo momento di un'ottima stagione con la Primavera (formazione viola al secondo posto in classifica), ha spesso alternati i moduli di gioco: dal 3-4-3 alla difesa a quattro con il 4-2-3-1 o 4-3-3. Insomma, coinvolgendo molto gli esterni, cosa che nella prima squadra non troverà affatto, avendoli venduti tutti in estate. Oltre a questo, ha allenato già molti dei giovani che adesso militano in prima squadra, su tutti Pietro Comuzzo, che ha avuto ai tempi dell'Under 17. Galloppa ha allenato anche Fortini, proprio in Primavera, oltre a Martinelli e Kouadio, da poco salito in prima squadra ma che spesso scende per dare una mano proprio al tecnico romano.