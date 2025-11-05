Al Pentasport di Radio Bruno, il direttore David Guetta, ha commentato il momento della Fiorentina in vista della partita contro il Mainz in Conference League:
Guetta: "Se va bene col Genoa, Galloppa resta. Ranieri? Guardate Astori e Biraghi"
Hanno confermato Goretti come ds, alla faccia di chi voleva Maldini, Giuntoli e Petrachi. Se a Genova dovesse andare bene ho l'impressione che possa continuare Galloppa. Non per un fatto economico, ma perché non ci si fida degli altri. A Commisso le scelte affrettate non piacciono, non voleva Prandelli per esempio. Mainz? E' qualcosa di pesante, una sconfitta non pregiudicherebbe il passaggio del turno.
Pioli—
Perché i giocatori dovevano avercela con Pioli? Magari c'è stato un susseguirsi di situazioni che non sono state risolte immediatamente e hanno portato a un distacco. Si è visto con il Lecce, Pioli non è andato con la squadra sotto la Curva. Gli striscioni contro di lui però mi sembrano esagerati. Credo che Pioli fosse convinto di riuscire a risolvere le cose.
Ranieri—
Rocchi ha bacchettato Ranieri dopo alcuni comportamenti sopra le righe. I colori viola possono essere difesi in modi diversi. Astori e Biraghi avevano un atteggiamento diverso, ma ciò non vuol dire che li difendessero di meno.
