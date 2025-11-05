Viola News
Guetta: "Se va bene col Genoa, Galloppa resta. Ranieri? Guardate Astori e Biraghi"

news viola

Guetta: “Se va bene col Genoa, Galloppa resta. Ranieri? Guardate Astori e Biraghi”

Guetta Fiorentina
Le parole di David Guetta sul momento della Fiorentina in vista della sfida con Conference League
Redazione VN

Al Pentasport di Radio Bruno, il direttore David Guetta, ha commentato il momento della Fiorentina in vista della partita contro il Mainz in Conference League:

Hanno confermato Goretti come ds, alla faccia di chi voleva Maldini, Giuntoli e Petrachi. Se a Genova dovesse andare bene ho l'impressione che possa continuare Galloppa. Non per un fatto economico, ma perché non ci si fida degli altri. A Commisso le scelte affrettate non piacciono, non voleva Prandelli per esempio. Mainz? E' qualcosa di pesante, una sconfitta non pregiudicherebbe il passaggio del turno.

Pioli

—  

Perché i giocatori dovevano avercela con Pioli? Magari c'è stato un susseguirsi di situazioni che non sono state risolte immediatamente e hanno portato a un distacco. Si è visto con il Lecce, Pioli non è andato con la squadra sotto la Curva. Gli striscioni contro di lui però mi sembrano esagerati. Credo che Pioli fosse convinto di riuscire a risolvere le cose.

Ranieri

—  

Rocchi ha bacchettato Ranieri dopo alcuni comportamenti sopra le righe. I colori viola possono essere difesi in modi diversi. Astori e Biraghi avevano un atteggiamento diverso, ma ciò non vuol dire che li difendessero di meno.

 

