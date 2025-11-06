Viola News
CorFio rivela: “Contatto Juventus-Goretti in estate. La risposta del DS viola”

Il retroscena su Roberto Goretti
Redazione VN

Roberto Goretti è il nuovo ds della Fiorentina. Il Corriere Fiorentino si sofferma su un retroscena che vedeva il dirigente in ottica Juventus:

Insomma, anche se nel curriculum non ci sono promozioni nella massima serie (una in B però sì) il suo nome è da tempo tra i più apprezzati a livello nazionale tanto che in estate la Juventus aveva preso in considerazione il suo profilo salvo rinunciare davanti alla sua voglia di restare a Firenze.

