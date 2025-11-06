Il sogno di Galloppa ha le ore contate. Ma l’esperienza rimarrà

La Nazione su Galloppa

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 07:40)

Il sogno di Daniele Galloppa di guidare la prima squadra della Fiorentina potrebbe durare poco, ma per il tecnico della Primavera si tratta comunque di un’esperienza di grande prestigio e responsabilità. Nella suggestiva cornice della Mewa Arena di Mainz, dove la Fiorentina gioca in Conference League davanti a 30mila spettatori, Galloppa ha raccontato di aver saputo solo martedì della sua promozione. La società gli ha chiesto soprattutto di riportare serenità in un gruppo scosso dagli ultimi eventi, un compito che il tecnico ha accettato con entusiasmo e consapevolezza: «Ho vissuto situazioni simili da giocatore, ma ho trovato disponibilità e voglia di reagire».

Sul piano tecnico, Galloppa ha preferito puntare sulla praticità, evitando cambi radicali dopo soli due giorni di allenamento. «Pensare di fare il tiki-taka ora sarebbe da folli», ha spiegato, chiarendo di voler ripartire dai principi già assimilati dalla squadra e da una mentalità più concreta. L’obiettivo è costruire una Fiorentina affamata, capace di difendersi con umiltà ma di attaccare con coraggio, cercando un gioco piacevole e ordinato. La formazione resta riservata, ma è certo che Martinelli difenderà la porta, mentre l’imperativo sarà quello di gestire meglio il possesso palla per evitare le difficoltà viste nelle ultime uscite.

Anche Rolando Mandragora, intervenuto in conferenza stampa, ha ribadito il bisogno di compattezza del gruppo in un momento di crisi: «Siamo nel mezzo di una tempesta, ma dobbiamo restare in piedi e reagire». Il centrocampista ha inoltre confermato il suo rinnovo fino al 2028, esprimendo attaccamento ai colori viola: «La mia volontà è sempre stata quella di restare a Firenze, casa mia». La sfida contro il Mainz diventa così non solo un test europeo, ma anche una prima prova di carattere per una Fiorentina che vuole ritrovare fiducia e stabilità. Lo scrive la Nazione.