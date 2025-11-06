Fiorentina a Magonza. E Galloppa esordisce con il sorriso

Tutta la voglia di Galloppa

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 07:12)

Dopo giorni di caos societario e cambi in panchina, la Fiorentina prova a ritrovare equilibrio e serenità sul campo, nella delicata trasferta di Mainz in Conference League. La gara arriva in un momento cruciale: il club, reduce dal ko con il Lecce e dagli sconvolgimenti dirigenziali, vede nel campo l’unico spazio per ricompattarsi e rilanciarsi. L’avversario, il Mainz, rappresenta una sfida impegnativa: entrambe le squadre sono ultime nei rispettivi campionati ma a punteggio pieno in Conference, e quindi motivate a confermarsi in Europa.

La squadra, guidata dal tecnico ad interim Daniele Galloppa, è partita per la Germania senza Gosens e Gudmundsson, due assenze pesanti che complicano la situazione. Galloppa, alla sua prima esperienza da allenatore della prima squadra, ha sottolineato la necessità di ritrovare entusiasmo e leggerezza, cercando di “alleggerire la testa del gruppo” dopo settimane di tensione. Anche Mandragora, intervenuto in conferenza stampa, ha riconosciuto le responsabilità del gruppo e la necessità di reagire: «Siamo in mezzo a una tempesta, ma dobbiamo restare in piedi e trasformare le critiche in applausi».

Sul piano tattico, Galloppa ha scelto di ripartire dalla praticità, confermando il 3-5-2 e rinviando qualsiasi rivoluzione tecnica: «In un giorno non si può cambiare tutto, serve concretezza». Martinelli sarà titolare in porta, mentre in attacco Dzeko e Piccoli sono favoriti per partire dal primo minuto. Il tecnico, consapevole del carattere provvisorio del suo incarico, ha preferito concentrarsi sul presente: «Ora penso solo a conquistare la fiducia dei ragazzi». La trasferta di Mainz diventa così non solo un test europeo, ma anche una prova di maturità per un gruppo chiamato a rialzarsi dopo la tempesta. Lo scrive il Corriere Fiorentino.