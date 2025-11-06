Sarà anche ad interim, ma Daniele Galloppa ha le idee chiare

Le idee di Galloppa per la Fiorentina

Redazione VN 6 novembre 2025 (modifica il 6 novembre 2025 | 07:26)

Alla vigilia del debutto sulla panchina della Fiorentina in Conference League contro il Mainz, Daniele Galloppa si presenta con idee chiare e un atteggiamento determinato, pur sapendo di essere un tecnico ad interim. L’ex centrocampista ha spiegato di voler conquistare prima di tutto la fiducia dei giocatori: «Voglio entrare nella loro testa, far capire che possono fidarsi di me e che non sono stato messo lì per caso». Per Galloppa, il primo obiettivo è far sentire il gruppo unito e pronto a reagire dopo giorni turbolenti, con lo sguardo puntato sulla vittoria per avvicinare la qualificazione agli ottavi.

Durante la conferenza stampa, Galloppa ha posto l’accento su atteggiamento e continuità: la Fiorentina dovrà restare sempre “dentro la partita”, reagendo con equilibrio sia ai momenti favorevoli che a quelli negativi. Il giovane tecnico ha raccontato anche l’inizio della sua avventura in panchina, nata quasi all’improvviso: «Mi hanno chiesto di portare entusiasmo, passione e serenità. Ho trovato i giocatori riuniti nello spogliatoio a parlarsi da soli, segno che si stanno assumendo le proprie responsabilità».

Sul piano tecnico, Galloppa ha deciso di non stravolgere la squadra per mancanza di tempo, pur introducendo alcune rotazioni: Martinelli sarà titolare in porta, mentre la formazione manterrà una base di continuità con quella precedente. Il tecnico ha chiesto ai suoi una squadra “affamata di calcio”, capace di emozionare tifosi e ambiente. Quanto ai modelli di riferimento, ha ricordato allenatori come Capello, Spalletti e Giampaolo, ma ha sottolineato di voler costruire una propria identità: «Non voglio copiare nessuno. Voglio essere me stesso, con le mie idee e la mia passione per il campo». Lo scrive il Corriere dello Sport.