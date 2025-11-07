VN – Chi si rivede! Gudmundsson rientrato al Viola Park in taxi

Viola News
Albert Gudmundsson da poco rientrato al Viola Park, pronto a conoscere il nuovo allenatore Vanoli nel primo allenamento del pomeriggio
Marta Bucalossi Redattrice 

Ere partito per l'Islanda dopo la sconfitta con il Lecce per risolvere altre questioni giudiziarie sul processo del quale ormai conosciamo ogni minimo dettaglio. Albert Gudmundsson, questa mattina, ha fatto rientro direttamente al Viola Park, in taxi, e la valigia. Pronto a ricongiungersi alla squadra e a conoscere il suo nuovo allenatore.

