VN – Chi si rivede! Gudmundsson rientrato al Viola Park in taxi

Ere partito per l'Islanda dopo la sconfitta con il Lecce per risolvere altre questioni giudiziarie sul processo del quale ormai conosciamo ogni minimo dettaglio. Albert Gudmundsson, questa mattina, ha fatto rientro direttamente al Viola Park, in taxi, e la valigia. Pronto a ricongiungersi alla squadra e a conoscere il suo nuovo allenatore.
