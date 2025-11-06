Oggi in Islanda va in scena quello che dovrebbe essere l'ultimo atto del processo di Albert Gudmundsson. Il numero dieci, accusato di cattiva condotta sessuale per fatti risalenti all'estate 2023, è stato ascoltato ieri dalla Corte d’Appello di Reykjavik e oggi parteciperà alla seconda sessione.
Gudmundsson, oggi l’ultimo atto del processo. CorSport: “Quando il verdetto”
Il calciatore è assistito dall'avvocato e amico Vilhjamur H. Vilhjalmsson, che conta di archiviare la faccenda già oggi. Il verdetto arriverà entro il 4 dicembre: Gud era già stato assolto il 10 ottobre 2024, ma un mese dopo la Procura della Repubblica aveva presentato ricorso in appello.
Se il verdetto dovesse essere confermato, il procedimento sarebbe definitivamente chiuso e il classe '97 potrebbe mettersi alle spalle una vicenda che si trascina da due anni. Nel futuro prossimo c'è la sfida al suo passato, domenica col Genoa. Gud tornerà in serata a Firenze e già domani sarà a disposizione, a 48 ore dalla trasferta al Ferraris, che l'anno scorso saltò per infortunio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
