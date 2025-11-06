Gudmundsson, oggi l’ultimo atto del processo. CorSport: “Quando il verdetto”

Oggi in Islanda va in scena quello che dovrebbe essere l'ultimo atto del processo di Albert Gudmundsson . Il numero dieci, accusato di cattiva condotta sessuale per fatti risalenti all'estate 2023, è stato ascoltato ieri dalla Corte d’Appello di Reykjavik e oggi parteciperà alla seconda sessione.

Il calciatore è assistito dall'avvocato e amico Vilhjamur H. Vilhjalmsson, che conta di archiviare la faccenda già oggi. Il verdetto arriverà entro il 4 dicembre: Gud era già stato assolto il 10 ottobre 2024, ma un mese dopo la Procura della Repubblica aveva presentato ricorso in appello.