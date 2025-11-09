Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Piccoli vince il ballottaggio con Dzeko. Nel mezzo Sohm preferito a Fagioli

partite

Piccoli vince il ballottaggio con Dzeko. Nel mezzo Sohm preferito a Fagioli

Piccoli vince il ballottaggio con Dzeko. Nel mezzo Sohm preferito a Fagioli - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina
Redazione VN

Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Genoa e Fiorentina. Paolo Vanoli conferma il 3-5-2 e si affida a Roberto Piccoli che vince il ballottaggio con Dzeko. Torna Albert Gudmundsson rientrato dopo l'assenza di giovedì in Conference League.

Le formazioni ufficiali:

—  

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All: De Rossi.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli.

Leggi anche
Martinelli ok, tra Comuzzo e Fortini solo uno. Cambi nel mezzo e davanti
Una sorpresa a reparto per Pioli. Davanti c’è Dzeko, la scelta sulla sinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA