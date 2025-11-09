Sono appena state rese note le formazioni ufficiali di Genoa e Fiorentina. Paolo Vanoli conferma il 3-5-2 e si affida a Roberto Piccoli che vince il ballottaggio con Dzeko. Torna Albert Gudmundsson rientrato dopo l'assenza di giovedì in Conference League.
Le formazioni ufficiali di Genoa-Fiorentina
Le formazioni ufficiali:—
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All: De Rossi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli. All. Vanoli.
