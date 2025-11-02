Una sorpresa a reparto per Pioli. Davanti c’è Dzeko, la scelta sulla sinistra

Fiorentina e Lecce si sfidano in una gara vitale per la classifica di entrambe. I viola sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, e Stefano Pioli non può sbagliare. Ecco le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici al Franchi:
Pioli ha scelto la sua formazione. Il tecnico vara una Fiorentina con delle sorprese, davanti attacco pesante
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. All. Pioli.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco.
