Una sorpresa a reparto per Pioli. Davanti c’è Dzeko, la scelta sulla sinistra

Pioli ha scelto la sua formazione. Il tecnico vara una Fiorentina con delle sorprese, davanti attacco pesante

Fiorentina e Lecce si sfidano in una gara vitale per la classifica di entrambe. I viola sono alla ricerca della prima vittoria in campionato, e Stefano Pioli non può sbagliare. Ecco le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici al Franchi: