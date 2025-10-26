Viola News
Pioli va col centrocampo di qualità, davanti c'è Gud. La scelta su Gosens

Stefano Pioli punta sul centrocampo di qualità. Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Bologna
Redazione VN

Fiorentina e Bologna si sfidano allo Stadio Franchi. La gara è decisiva per i viola, che in campionato sono ancora a secco di vittorie. Il Bologna non avrà Vincenzo Italiano in panchina, ma vuole continuare nella sua ottima stagione. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

