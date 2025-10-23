Viola News
Rapid Vienna-Fiorentina, le formazioni ufficiali del match
Redazione VN

Accantonare il campionato per un attimo, vincere stasera e poi ripartire in Serie A. Quest l'obiettivo della Fiorentina di Stefano Pioli che scenderà in campo all'Allianz Stadion di Vienna alla ricerca della seconda vittoria consecutiva in Conference League. Ecco le formazioni ufficiali:

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Furkan Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seldl, Antiste; Kara, Wurbrand. All. Stoger

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi; Dzeko, Piccoli. All. Pioli

