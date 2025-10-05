Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: la scelta di Pioli su Gudmundsson e Fazzini. Gasperini stupisce

partite

Fiorentina-Roma: la scelta di Pioli su Gudmundsson e Fazzini. Gasperini stupisce

Fiorentina-Roma: la scelta di Pioli su Gudmundsson e Fazzini. Gasperini stupisce - immagine 1
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, gara con fischio d'inizio alle ore 15 presso l'Artemio Franchi di Firenze
Redazione VN

Uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina e Roma per la sfida valevole per la 6ª giornata di Serie A. Stefano Pioli opta per il doppio trequartista, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Moise Kean. A centrocampo torna Nicolussi Caviglia. Per la Roma fuori a sorpresa Pellegrini: gioca Baldanzi con Soulé alle spalle di Dovbyk.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli

LEGGI ANCHE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Tsimikas; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All. Gasperini

Leggi anche
Fiorentina-Sigma Olomouc: c’è Fagioli, non Comuzzo. Tra Fazzini e Gud… Ndour!
Pisa-Fiorentina: riecco Marì dietro. Ci sono Fazzini e Gud, non Fagioli e Comuzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA