Uscite le formazioni ufficiali di Fiorentina e Roma per la sfida valevole per la 6ª giornata di Serie A. Stefano Pioli opta per il doppio trequartista, con Fazzini e Gudmundsson alle spalle di Moise Kean. A centrocampo torna Nicolussi Caviglia. Per la Roma fuori a sorpresa Pellegrini: gioca Baldanzi con Soulé alle spalle di Dovbyk.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: la scelta di Pioli su Gudmundsson e Fazzini. Gasperini stupisce
partite
Fiorentina-Roma: la scelta di Pioli su Gudmundsson e Fazzini. Gasperini stupisce
Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, gara con fischio d'inizio alle ore 15 presso l'Artemio Franchi di Firenze
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli
LEGGI ANCHE
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Konè, Tsimikas; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All. Gasperini
© RIPRODUZIONE RISERVATA