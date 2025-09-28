Pisa-Fiorentina: riecco Marì dietro. Ci sono Fazzini e Gud, non Fagioli e Comuzzo

E' tempo di derby! Dopo quasi 35 anni anni Pisa e Fiorentina tornano a sfidarsi in Serie A. Pioli conferma l'esclusione di Fagioli e Comuzzo come contro il Como, ma torna la difesa a tre con l'inserimento di Pablo Marì tra Pongracic e Ranieri. Davanti Gudmundsson dietro a Kean, gioca pure Fazzini che galleggerà tra mezzala e trequarti. Per il Pisa c'è il grande ex Nzola davanti, con Tramoni a supporto. Ecco le formazioni ufficiali dei due tecnici per la sfida dell'Arena Garibaldi:
PISA (3-5-1-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Tramoni; Nzola. All. Gilardino.
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. All. Pioli.
