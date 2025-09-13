La Fiorentina fa il suo esordio stagione all'Artemio Franchi contro i campioni d'Italia in carica, il Napoli di Antonio Conte. Ecco le formazioni ufficiali del match.
Fiorentina-Napoli, formazioni ufficiali: centrocampo a tre. Le scelte in attacco
La Fiorentina ed il Napoli hanno scelto i loro 11 da mandare in campo al Franchi. Ecco le formazioni ufficiali
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Dzeko, Kean. All. Pioli
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
