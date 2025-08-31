Torino-Fiorentina: Pioli va col tridente, dentro Piccoli. Fagioli out

Torino e Fiorentina si sfidano in una gara che vale già moltissimo. I granata devono riprendersi dopo l'avvio pessimo, con la sconfitta per 5-0 contro l'Inter. I viola di Pioli non sono stati convincenti per adesso, e cercano la prima vittoria in Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:
Pioli sorprende ed opta per il tridente pesante, dentro subito Piccoli. Fagioli si prende un turno di riposo
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Ilic, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni.
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean, Piccoli All. Pioli.
