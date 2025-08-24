Ci siamo, l'attesa è finita! Tutto pronto per l'esordio in Serie A della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo la prestazione convincente in Slovacchia contro il Polissya, che ha messo in ghiaccio la qualificazione al maxi girone di Conference League, per i ragazzi di Pioli è tempo di gettarsi sul campionato. La partita coi sardi è in programma alle 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari. Contro i rossoblù di Pisacane, orfani di Piccoli che è pronto a proseguire la carriera proprio a Firenze.
Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali: Pioli non cambia, conferma per Ndour
Andiamo a vedere le scelte dei due tecnici per la prima formazione ufficiale di questa Serie A 2025/26. Pioli conferma gli undici scesi in campo contro il Polissya in Conference. Niente Dzeko dunque che parte dalla panchina. Pisacane sorprende col 4-3-2-1. Nel tridente offensivo con Esposito e l'ex Folorunshoc'è Borrelli.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Esposito, Folorunsho; Borrelli. A disposizione: Iliev, Ciocci, Idrissi, Di Pardo, Mazzitelli, Gaetano, Felici, Cavuoti, Klicsoy, Vinciguerra, Luvumbo. Allenatore. Fabio Pisacane.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Marì, Viti, Fortini, Richardson, Mandragora, Parisi, Fazzini, Sabiri, Braschi, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.
