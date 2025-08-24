Cagliari-Fiorentina, formazioni ufficiali: Pioli non cambia, conferma per Ndour

Ci siamo, l'attesa è finita! Tutto pronto per l'esordio in Serie A della nuova Fiorentina di Stefano Pioli. Dopo la prestazione convincente in Slovacchia contro il Polissya, che ha messo in ghiaccio la qualificazione al maxi girone di Conference League, per i ragazzi di Pioli è tempo di gettarsi sul campionato. La partita coi sardi è in programma alle 18:30 all'Unipol Domus di Cagliari. Contro i rossoblù di Pisacane, orfani di Piccoli che è pronto a proseguire la carriera proprio a Firenze.