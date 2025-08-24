Folorunsho, da incompreso a pilastro. Cosa non è andato e cosa cambia a Cagliari

Al debutto in campionato la Fiorentina avrà di fronte anche il calciatore romano, in viola nella seconda parte della scorsa stagione

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 12:15)

L'ex di turno ha il dente avvelenato? Forse sì, forse no. Quando un calciatore non viene confermato da una società, è chiaro che dentro resta amarezza. Tanta. Ma in questo caso, ovvero in quello dell'addio di Michael Folorunsho alla Fiorentina, la decisione è stata presa dal club anche e soprattutto su indicazione di quello che all'epoca era l'allenatore, Raffaele Palladino. Con lui, al termine della scorsa stagione, il rapporto si era ormai incrinato per le scelte tecniche del tecnico campano. La società gigliata ha deciso, poi, di non investire quasi 10 milioni per il giocatore romano, il quale prima è tornato al Napoli e poi si è trasferito al Cagliari (ancora in prestito con diritto di riscatto), dove adesso può sicuramente rappresentare uno degli elementi cardine per il nuovo tecnico dei sardi, Fabio Pisacane.

Cosa non è andato a Firenze — Arrivato in viola durante il mercato invernale, Folorunsho nelle idee iniziali di società ed allenatore doveva praticamente sostituire Edoardo Bove nel 4-2-3-1, sistema utilizzato da Palladino, appunto, in quella fase della stagione. Solo che l'ex Verona ha, ovviamente, caratteristiche tecniche completamente differenti dal centrocampista scuola Roma, ed in più tra gennaio e febbraio le cose in casa gigliata non andavano proprio bene, anzi, tutt'altro, tra risultati deludenti e mancanza di gioco. La svolta positiva per la squadra ma negativa per Folorunsho è arrivata con il passaggio al 3-5-2, con cui il calciatore di proprietà del Napoli è praticamente scomparso dai radar. Da qui tante panchine e solo qualche impiego a singhiozzo, peraltro come esterno a tutta fascia, sia a sinistra che soprattutto a destra. Un abito da jolly che all'inizio Folo ha provato a vestire senza però mai convincere (e convincersi) del tutto. Da qui la sua, anche legittima, insoddisfazione.

L'opportunità rossoblù — Rientrato al Napoli ma solo di passaggio, fin da giugno è emerso il chiaro interesse del Cagliari per Folorunsho, che in poche settimane ha detto sì alla proposta di Giulini. Seppur ritrovandosi in una squadra, almeno inizialmente, impostata sul 3-5-2 (vedremo oggi contro la Fiorentina come Pisacane pensa di ovviare al vuoto lasciato dalle partenze di Zortea e Piccoli), l'ex viola può sicuramente rappresentare un punto di riferimento e sfruttare le sue doti nell'inserimento in area avversaria, cercando di ripetere quanto fatto nell'esperienza all'Hellas Verona, annata che gli fece ottenere la chiamata di Spalletti per Euro 2024.