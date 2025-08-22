Bucciantini: “Ieri solo note positive. Pioli ha scelto di investire sull’attacco”

"La partita di ieri mi ha lasciato solamente notizie positive. Non è mai stato il valore dell'avversario il problema della Fiorentina nei preliminari di Conference. Questa volta invece il passaggio del turno è stato facile e ci siamo risparmiati una partita, perché al Mapei la squadra viola potrà gestire il match. L'altra nota positiva è quella riguardante i giocatore che lo scorso anno hanno fatto benissimo. Ieri hanno fatto benissimo tutti, da Gosens a Dodò, passando per i 40' di Kean. Bravo anche Gudmundsson, l'islandese deve sempre avere l'idea di toccare il pallone decisivo."