Le parole dell'opinionista Marco Bucciantini durante il filo diretto al Pentasport di Radio Bruno:
news viola
Bucciantini: “Ieri solo note positive. Pioli ha scelto di investire sull’attacco”
"La partita di ieri mi ha lasciato solamente notizie positive. Non è mai stato il valore dell'avversario il problema della Fiorentina nei preliminari di Conference. Questa volta invece il passaggio del turno è stato facile e ci siamo risparmiati una partita, perché al Mapei la squadra viola potrà gestire il match. L'altra nota positiva è quella riguardante i giocatore che lo scorso anno hanno fatto benissimo. Ieri hanno fatto benissimo tutti, da Gosens a Dodò, passando per i 40' di Kean. Bravo anche Gudmundsson, l'islandese deve sempre avere l'idea di toccare il pallone decisivo."
Centrocampo—
"A centrocampo numericamente la Fiorentina è a posto. Per me manca qualche qualità che non è compresa in questo reparto. Però credo che Pioli debba dare intensità al reparto. Nicolussi Caviglia mi sarebbe piaciuto, però non avrei potuto dire con certezza che sarebbe stato titolare. Sono convinto che la Fiorentina possa cercare ancora qualcuno sul mercato, ma l'investimento grosso la società viola ha scelto di farlo in attacco. In avanti il reparto viola è molto forte, però Pioli ha scelto di concentrare gli sforzi proprio in quel ruolo."
