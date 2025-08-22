Gazzetta: “Diouf, con la Fiorentina sarà un déja-vu. E quell’incontro con Kean…”

La Gazzetta dello Sport, nel raccontare la storia del nuovo centrocampista dell'Inter Andy Diouf, arrivato dal Lens per 25 milioni di euro, ha descritto del doppio incrocio avuto con la Fiorentina nel 2023 e dell'incontro con Moise Kean all'esordio in Ligue 1:
Nel maggio del 2021, Diouf va il suo esordio in Ligue 1 con il Rennes contro il potentissimo Psg di Neymar, ma in campo c’era anche il “viola” Moise Kean: quando incontrerà la Fiorentina, nel prossimo ottobre, sarà di nuovo déja-vu, e non solo per l’incrocio con il bomber italiano ex Juventus. Ai viola Diouf ha segnato il gol più bello della giovane carriera, l’anno successivo, quando era in prestito al Basilea e arrivò fino alla semifinale di Conference League. Al Franchi, l’11 maggio 2023, prima un triangolo con colpo di tacco, poi lo “strappo” di 30 metri con sinistro all’angolino: è già video di culto per i nuovi tifosi nerazzurri. Viste le 57 presenze in quella stagione svizzera, venne subito riscatto scontato per 5,5 milioni, per poi essere venduto per 14 al Lens
