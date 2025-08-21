Fiorentina, ti ricordi di Diouf? Dal gol in Conference League all’Inter

L'inter è pronta a regalare a Christian Chivu un rinforzo per il centrocampo. E' infatti in arrivo Andy Diouf, classe 2003, approdato al Lens un paio d'anni fa dal Basilea.
L'Inter è vicina a prendere Andy Diouf del Lens, una vecchia conoscenza viola
Ed è proprio con la maglia del Basilea che la Fiorentina ha incontrato il centrocampista. In quella doppia sfida di Conference League che è valsa la finale alla squadra di Vincenzo Italiano. Nella gara di andata (persa 1-2 dalla formazione viola), fu proprio Diouf a siglare la rete del pareggio. Il video del gol:
