La partita di ieri e la Fiorentina che sta nascendo: la prima puntata della "Brova dei fatti"
La Brova dei fatti
La partita di ieri e la Fiorentina che sta nascendo: la prima puntata della “Brova dei fatti”
11:28
Bernardo Brovarone torna a commentare su Violanews all'indomani di ogni partita della Fiorentina. La puntata di oggi tra Polyssia e mercato
I buoni segnali visti in Slovacchia, le idee tattiche di Pioli e il mercato ("farei ancora qualcosa a centrocampo" dice Brovarone in esclusiva per VN). Prossimo appuntamento lunedì mattina dopo Cagliari-Fiorentina