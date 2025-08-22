VIOLA NEWS i nostri video video opinionisti La partita di ieri e la Fiorentina che sta nascendo: la prima puntata della “Brova dei fatti”

La Brova dei fatti

La partita di ieri e la Fiorentina che sta nascendo: la prima puntata della “Brova dei fatti”

11:28
Redazione VN
22 agosto

Bernardo Brovarone torna a commentare su Violanews all'indomani di ogni partita della Fiorentina. La puntata di oggi tra Polyssia e mercato

I buoni segnali visti in Slovacchia, le idee tattiche di Pioli e il mercato ("farei ancora qualcosa a centrocampo" dice Brovarone in esclusiva per VN). Prossimo appuntamento lunedì mattina dopo Cagliari-Fiorentina