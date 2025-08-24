Gazzetta: “Piccoli domani per evitare caos ambientale oggi. Cagliari non ha gradito”

La Gazzetta dello Sportsi è soffermata sulla cessione di Roberto Piccoli dal Cagliari alla Fiorentina,prossime avversarie di Serie A. I tifosi rossoblù non hanno apprezzato questa scelta, anzi:
Prima del via gli ha ceduto due pezzi da novanta: Zortea al Bologna e Piccoli proprio alla Fiorentina. Ma il bomber da 10 reti del torneo scorso, diventerà viola probabilmente domani. Anche per evitare caos ambientale. La piazza non ha gradito. Pisacane ha sempre detto: «Alleno quelli che ho a disposizione». Ma ieri ha chiarito «Servono tre giocatori». Oggi davanti schiererà quel Sebastiano Esposito che a giugno sembrava piacesse anche alla Fiorentina. Che, invece, è andata dritta su Piccoli investendo 27 milioni.
