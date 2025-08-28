Formazioni ufficiali: davanti ci sono Dzeko e Fazzini. La scelta su Martinelli

La Fiorentina ed il Polissya scenderanno in campo al Mapei per il ritorno del preliminare di Conference League. Ecco le formazioni ufficiali del match. Stefano Pioli sceglie la certezza De Gea nonostante il vantaggio accumulato all'andata, e offre una grande occasione a Jacopo Fazzini, che agirà assieme a Ndour alle spalle di Edin Dzeko
La Fiorentina ed il Polissya hanno scelto i loro 11 da mandare in campo al Mapei. Ecco le formazioni
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Parisi; Ndour, Fazzini; Dzeko. All. Pioli
POLYSSIA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobatenko, Sarapii, Mychailichenko; Talles Costa, Babenko, Andrievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko. All. Rotan
