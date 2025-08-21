Viola News
Polissya-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa Ndour, out Dzeko

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Polissya-Fiorentina
Alle ore 20:00 a Presov in Slovacchia prenderà avvio la stagione della Fiorentina. La squadra di mister Pioli dovrà passare dal playoff contro il Polissya per aggiudicarsi un posto in Conference League. Le formazioni ufficiali delle due squadre:

POLISSYA (4-3-3):Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak,  Filippov, Nazarenko

All. Rotan

FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean

All: Stefano Pioli

