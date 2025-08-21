Alle ore 20:00 a Presov in Slovacchia prenderà avvio la stagione della Fiorentina. La squadra di mister Pioli dovrà passare dal playoff contro il Polissya per aggiudicarsi un posto in Conference League. Le formazioni ufficiali delle due squadre:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS partite formazioni ufficiali Polissya-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa Ndour, out Dzeko
partite
Polissya-Fiorentina, formazioni ufficiali: sorpresa Ndour, out Dzeko
Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Polissya-Fiorentina
POLISSYA (4-3-3):Kudryk, Krovachenko, Chobatenko, Sarapli, Komilchuk; Lednev, Babenko, Andriyevskly; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko
All. Rotan
FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean
All: Stefano Pioli
© RIPRODUZIONE RISERVATA