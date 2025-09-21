Fiorentina-Como: è difesa a quattro! Gioca Lamptey, fuori Comuzzo e Fagioli

È tutto pronto al “Franchi” per Fiorentina-Como, sfida valida per la quarta giornata di Serie A(SEGUILA LIVE). Il tecnico gigliato, Stefano Pioli, sceglie il 4-4-2, con De Gea tra i pali, Dodò e Gosens sulle corsie difensive, Pongracic e Ranieri al centro. A centrocampo spazio a Nicolussi Caviglia accanto a Mandragora, con Lamptey e Fazzini sugli esterni. In avanti confermata la coppia formata da Piccoli e Kean.