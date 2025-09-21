È tutto pronto al “Franchi” per Fiorentina-Como, sfida valida per la quarta giornata di Serie A(SEGUILA LIVE). Il tecnico gigliato, Stefano Pioli, sceglie il 4-4-2, con De Gea tra i pali, Dodò e Gosens sulle corsie difensive, Pongracic e Ranieri al centro. A centrocampo spazio a Nicolussi Caviglia accanto a Mandragora, con Lamptey e Fazzini sugli esterni. In avanti confermata la coppia formata da Piccoli e Kean.
Fiorentina-Como: è difesa a quattro! Gioca Lamptey, fuori Comuzzo e Fagioli
Alle 18:00 va in scena Fiorentina-Como match valevole per la quarta giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Pioli e Fabregas
Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Lamptey, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Fazzini; Piccoli, Kean.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Kuhn; Morata.
