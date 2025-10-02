Fiorentina-Sigma Olomouc, prima giornata di Conference League: è arrivato il momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali della sfida che vede opposti i viola ai biancoblù arrivati dalla Repubblica Ceca. Al Franchi i primi 22 scendono in campo disposti come segue:
Fiorentina-Sigma Olomouc: c’è Fagioli, non Comuzzo. Tra Fazzini e Gud… Ndour!
Le scelte di Pioli e Janotka per la gara che apre la League Phase delle due squadre
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour; Dzeko, Piccoli. Allenatore: Pioli.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Dolznikov, Tkac, Ghali; Mikulenka. Allenatore: Janotka.
La Fiorentina schiera nuovamente dal 1' Fagioli che gioca accanto a Mandragora nel mezzo, non Comuzzo che perde il ballottaggio con Pongracic e Marì. Spazio a Piccoli e Dzeko in avanti supportato da Ndour, che si rivede nella zolla di Fazzini e Gudmundsson oggi in panchina,
