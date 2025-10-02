Viola News
FOTO VN – Tifosi cechi in coda per i biglietti di Fiorentina-Sigma Olomouc

FOTO VN – Tifosi cechi in coda per i biglietti di Fiorentina-Sigma Olomouc - immagine 1
Diverse persone in coda per acquistare un tagliando
Giada Di Stefano

Mattinata movimentata in città in vista della partita fra Fiorentina e Sigma Olomouc. E non soltanto per quanto riguarda i tifosi viola. COme dimostra lo scatto realizzato dalla nostra inviata, diversi tifosi del Sigma si sono ritrovati nel corso della mattinata in coda ai Fiorentina store per accaparrarsi un biglietto per il match di Conference di stasera.

