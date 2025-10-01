Janotka (all. Sigma): “Fiorentina in difficoltà? Vedremo. Voglio coraggio”

Sulle difficoltà del Sigma Olomouc—
Abbiamo messo un punto sullo choc di coppa, per quanto riguarda l'attacco mancherà Bašulin, il nostro bomber e purtroppo si è fatto male a carattere muscolare. Proveremo a sostituirlo.
Su come ha preparato la gara—
La mia testa non è di sicuro libera, anzi. Abbiamo visto le ultime partite della Fiorentina, domani probabilmente ci sarà Dzeko. Ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo vincere i duelli ed essere coraggiosi perché hanno un'ottima difesa e sono aggressivi e decisi. Dovremo approfittare della superiorità e della loro qualità, vogliamo portare a casa un buon risultato che sarebbe anche un pareggio. Loro sono veramente forti e speriamo di poter reggere il passo.
Su Dzeko—
Ci aspettiamo che giochi titolare. In A non trova tanto spazio perché viene sostituito da Piccoli o Kean, quel che temo di più è che segni. Magari non sarà perfetto nei movimenti ma è ottimo nel giocare in campo. Dovremo essere molto bravi nella difesa.
Su Kliment—
Non è ancora a posto, non è al 100% e al momento non può allenarsi. Stiamo cercando di risolvere la sua situazione. Fa un po' di allenamento ma non è ancora recuperato.
Sulla chiacchierata con Ujfalusi—
Abbiamo parlato in generale di come sta la Fiorentina. Crediamo che sia una buona occasione per noi ma siamo coscienti della forza dell'avversario. È stato bello parlare con lui del passato e vogliamo credere che niente sia impossibile.
Sulla Serie A e le ispirazioni—
La Fiorentina è molto avanti, può fare vari sistemi di gioco. Traiamo ispirazione da loro ma anche da altre formazioni e pure in Repubblica Ceca abbiamo ottimi allenatori e club. Possiamo trarre ispirazione un po' ovunque.
