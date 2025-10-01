Viola News
Janotka (all. Sigma): “Fiorentina in difficoltà? Vedremo. Voglio coraggio”

Il tecnico del Sigma Olomouc Tomas Janotka ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Fiorentina. Ecco le sue parole alla vigilia
Alla vigilia di Fiorentina-Sigma Olomouc, l'allenatore dei cechi Tomas Janotka ha presentato in conferenza stampa la partita del Franchi. In casa della formazione italiana si gioca la prima giornata della Conference, ormai quasi giardino di casa per i gigliati, che tentano ancora una volta l'assalto alla finale. Vi proponiamo tutte le considerazioni.

Sulla Fiorentina

Ritengo che sia l'avversario più forte che affronteremo. Ha fatto due finali ed è una squadra estremamente forte. Sono in difficoltà? Si vedrà. Sicuramente non ha avuto i risultati che voleva, ma ha avuto difficoltà a segnare. Ha un'ottima qualità a livello di singoli e di gioco, credo che questo sia ciò che contraddistingue la squadra e il calcio italiano.

Sulle difficoltà del Sigma Olomouc

Abbiamo messo un punto sullo choc di coppa, per quanto riguarda l'attacco mancherà Bašulin, il nostro bomber e purtroppo si è fatto male a carattere muscolare. Proveremo a sostituirlo.

Su come ha preparato la gara

La mia testa non è di sicuro libera, anzi. Abbiamo visto le ultime partite della Fiorentina, domani probabilmente ci sarà Dzeko. Ci dobbiamo preparare bene, dobbiamo vincere i duelli ed essere coraggiosi perché hanno un'ottima difesa e sono aggressivi e decisi. Dovremo approfittare della superiorità e della loro qualità, vogliamo portare a casa un buon risultato che sarebbe anche un pareggio. Loro sono veramente forti e speriamo di poter reggere il passo.

Su Dzeko

Ci aspettiamo che giochi titolare. In A non trova tanto spazio perché viene sostituito da Piccoli o Kean, quel che temo di più è che segni. Magari non sarà perfetto nei movimenti ma è ottimo nel giocare in campo. Dovremo essere molto bravi nella difesa.

Su Kliment

Non è ancora a posto, non è al 100% e al momento non può allenarsi. Stiamo cercando di risolvere la sua situazione. Fa un po' di allenamento ma non è ancora recuperato.

Sulla chiacchierata con Ujfalusi

Abbiamo parlato in generale di come sta la Fiorentina. Crediamo che sia una buona occasione per noi ma siamo coscienti della forza dell'avversario. È stato bello parlare con lui del passato e vogliamo credere che niente sia impossibile.

Sulla Serie A e le ispirazioni

La Fiorentina è molto avanti, può fare vari sistemi di gioco. Traiamo ispirazione da loro ma anche da altre formazioni e pure in Repubblica Ceca abbiamo ottimi allenatori e club. Possiamo trarre ispirazione un po' ovunque.

