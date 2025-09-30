Josè Mourinho, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza prima della sfida contro il Chelsea dell'italiano Maresca. Ecco le sue parole sulla Conference League, competizione obiettivo stagionale della Fiorentina di Pioli:
Mourinho, sei il solito: "Conference? Facile vincerla, io l'ho fatto con la Roma"
Da fuori sembrava che il Chelsea avesse perso la propria identità, ma quello che si è visto nella scorsa stagione sembra indicare che è tornato sulla strada giusta. Hanno dato fiducia a Enzo Maresca, che ha portato le sue idee. La Conference League è una competizione facile da vincere per un grande club, io l'ho fatto con la Roma
