M. Orlando contro Pioli: “La Fiorentina è il nulla. Se la situazione non cambia…”

Va bene che in campo vanno i giocatori, ma adesso, purtroppo, tocca mettere molti dubbi su Pioli. La squadra non ha un’identità, manca di personalità, perde tutti i contrasti e i calciatori sembrano bloccati, lo si nota chiaramente dai loro volti. Così non si può continuare: serve una scossa immediata, già dalla prossima gara di Conference League. Il calendario è complicato, ma il problema non è il valore degli avversari: la Fiorentina oggi soffre contro chiunque. Pioli deve trovare soluzioni e rimettere ordine entro una settimana, altrimenti sarà inevitabile prendere provvedimenti. Il gruppo è praticamente lo stesso dello scorso anno, eppure la squadra va sotto con tutti: bisogna capire le ragioni. Non si vedono trame di gioco, idee, triangolazioni; nessuno prova a saltare l’uomo o a tirare in porta. E dire che in estate qualche segnale positivo era arrivato. Gudmundsson dovrebbe rappresentare un valore aggiunto, ma non sta incidendo. La differenza rispetto alla passata stagione è netta: quella Fiorentina aveva un’identità, questa no. È normale che in questi casi le responsabilità ricadano sull’allenatore, e oggi Pioli è inevitabilmente in discussione. Non si può pensare che i giocatori abbiano improvvisamente dimenticato come si gioca a calcio, né che i risultati degli ultimi due anni siano stati solo questione di fortuna.