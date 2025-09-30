Fiorentina, senti Borghi: “C. Palace squadra vera, costruita per l’Europa League”

Stefano Borghi, noto telecronista di Sky Sport, è intervenuto attraverso il suo canale YouTube per commentare le ottimi prestazione del Crystal Palace, una delle favorite alla Conference League insieme alla Fiorentina di Pioli. Ecco le sue parole: (CALCIOPREMIER)
Più che parlare di sconfitta del Liverpool, bisogna sottolineare la vittoria del Crystal Palace. Per le Eagles è il secondo dispetto stagionale ai campioni d’Inghilterra, dopo il trionfo in Community Shield. Il Palace è una squadra che apprezzo molto, una vera squadra, guidata da un tecnico eccellente come Glasner, di cui si erano già viste le qualità quando vinse l’Europa League con l’Eintracht. Sta facendo un lavoro eccezionale a Londra: ha portato i primi trofei nella storia del club e, nonostante un’estate complicata, è arrivato anche il secondo titolo. Il mercato non ha rinforzato la rosa come ci si attendeva: dopo la qualificazione in Europa League, il Palace è stato retrocesso in Conference per via delle vicende legate all’ex socio di maggioranza e ai conflitti di interesse con il Lione. Inoltre, è partito Eze, il giocatore più decisivo, e i rinforzi sono arrivati solo a fine sessione. Eppure la struttura della squadra si è rivelata solida ed è rimasta intatta
